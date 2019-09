3 star star star star star

SCIENCE-FICTION | Le réalisateur de Little Odessa se frotte à la science-fiction et signe une odyssée spatiale ne rencontrant pas toujours ses ambitions métaphysiques.

Le parcours de James Gray (lire son interview) n'en finit plus de surprendre. Trois ans après avoir tâté du film d'aventures avec The Lost City of Z, le cinéaste new-yorkais se frotte aujourd'hui à la science-fiction dans Ad Astra, sans pour autant y sacrifier la dimension intimiste ayant irrigué son cinéma de Little Odessa, le film qui le révélait en 1994, à The Immigrant, en 2013.

