Cinq films où la vengeance sert de trame

Beaucoup penseront à V pour Vendetta de James McTeigue, à La Vengeance dans la peau tiré de la saga des Jason Bourne ou pour les plus amateurs, Old Boy, film de vengeance sud-coréen adapté en thriller américain dès 2013. Au-delà de ces incontournables, voici une sélection non exhaustive de films où les héros usent et abusent de représailles.

Robin Hood (2018)

Robin de Loxley (Taron Egerton) a tout pour lui: un titre de noblesse et une fortune colossale, un beau manoir et la femme de sa vie (Eve Hewson). Jusqu'au jour où il est assigné par le shérif de Nottingham (Ben Mendelsohn) pour partir en croisade. Quelques années plus tard, il revient brisé et découvre qu'il a tout perdu. Avec l'aide d'un chef Maure (Jamie Foxx), ennemi rencontré lors des croisades, il s'entraîne dur pour perfectionner son talent d'archer et ensemble, ils décident de voler l'argent dérobé par le shérif et de renverser le régime anglais corrompu par le shérif de Nottingham.

Kill Bill (2003)

Laissée pour morte le jour de son mariage suite au massacre de tous les convives par les membres de son ancien gang de tueurs, les vipères assassines, la mariée (Uma Thurman) enceinte au moment des faits sort du coma quatre ans plus tard. L'ancienne tueuse à gage n'a plus qu'une obsession en tête: venger la mort de ses proches et de son enfant en éliminant les membres de son ancienne organisation criminelle un à un.

Que justice soit faite (2010)

Clyde Shelton (Gérard Butler) assiste au meurtre de sa femme et sa fille par deux voleurs, Ames et Darby (Josh Stewart et Christian Stolte), qui font irruption chez lui dans la nuit. Lors du procès, Darby passe un marché avec Rice (Jamie Foxx), jeune procureur chargé de l'affaire pour échapper à la peine de mort. Il témoigne contre son acolyte en échange de quelques années de prison et Ames se retrouve condamné à mort par injection létale. Dix ans après le meurtre de sa femme et sa fille, Clyde se venge des deux meurtriers à qui la justice a accordé clémence et se dresse contre le système, le procureur et la ville pour obtenir justice lui-même.

Revenge (2018)

Richard (Kevin Janssens), Stan (Vincent Colombe) et Dimitri (Guillaume Bouchède) sont trois riches amis qui s'adonnent chaque année à une partie de chasse dans le désert. Richard et Jennifer (Matilda Lutz), sa maîtresse, sont dans la villa depuis 48 heures quand les deux amis de son amant arrivent au domicile pour débuter la saison de la chasse. Après une soirée bien arrosée, Stan viole Jennifer. Richard lui propose alors de l'argent en échange de son silence et la menace physiquement. Jennifer s'enfuit dans le désert mais se fait rattraper par les trois hommes qui la poussent dans le vide et la laissent pour morte. Jennifer y survit et est bien décidée à retrouver ses bourreaux.

Colombiana (2011)

Colombie, 1992. Cataleya (Zoe Saldana), 9 ans, assiste au meurtre de ses parents tués par le bras droit d'un parrain de la drogue colombien, Luis Sandoval (Beto Benites). Parvenant à s'échapper, elle rejoint son oncle Emilio (Cliff Curtis) un gangster qui vit à Chicago. Déterminée à devenir une tueuse professionnelle et marquée par le drame qui vient de se produire, elle demande à son oncle de lui apprendre à devenir une tueuse à gage. Alors âgée de 24 ans et tuant pour le compte de son oncle, elle laisse derrière chacun de ses crimes une orchidée comme signature afin que don Luis sache qu'elle est bien décidée à le retrouver et à venger ses parents.

Emilie Petit