La nuit des César 2021, c'est ce soir à partir de 21h sur Canal+. Toute cette semaine, nous sommes revenus sur les nommés de la catégorie "meilleur film". Au menu de ce cinquième et dernier épisode: Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, réalisé par Emmanuel Mouret.

Daphné, enceinte de 3 mois, et son compagnon François, sont en vacances. Ce dernier doit s'absenter pour le travail. Il revient alors à Daphné d'accueillir le cousin de François: Maxime. Pendant 4 jours, ils font connaissance et échangent des histoires de coeur de plus en plus personnelles...

Sorti "dans les salles" belges et françaises le 16 septembre 2021, le film construit et déconstruit les relations amoureuses, joue avec les normes du politiquement correct, titille les définitions dans une love story passionnante. (In)fidèle à lui-même, Emmanuel Mouret n'en est pas à son coup d'essai de comédie romantique. Un joyeux bordel de sentiments qui s'entremêle sur un fond sonore mélancolique de musique classique.

Vincent Macaigne (qui incarne François) :"Ce film, c'est vraiment une poupée russe, c'est 2 êtres qui se rencontrent et qui tombent amoureux en se racontant leurs histoires. On revient dans leurs souvenirs, comme des flashbacks et on découvre plein d'autres personnages."

Notre coeur noir jaune et rouge ne peut que se réjouir de voir Émilie Dequenne tenir parfaitement son rôle qui lui a d'ailleurs vu une nomination pour le César de la meilleure actrice dans un second rôle.

Le film partage avec Cyrano de Bergerac le record de nominations aux César (13)

Liste complète des nominations :

Meilleur film Meilleure réalisation pour Emmanuel Mouret Meilleure actrice pour Camélia Jordana Meilleur acteur pour Niels Schneider Meilleur acteur dans un second rôle pour Vincent Macaigne Meilleure actrice dans un second rôle pour Émilie Dequenne Meilleur espoir féminin pour Julia Piaton Meilleur scénario original pour Emmanuel Mouret Meilleur son pour Maxime Gavaudan, François Mereu et Jean-Paul Hurier Meilleure photographie pour Laurent Desmet Meilleur montage pour Martial Salomon Meilleurs costumes pour Hélène Davoudian Meilleurs décors pour David Faivre

Charles Christiaens

