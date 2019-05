Entre Antonio Banderas et Pedro Almodovar, il y a une complicité longue de plus de 30 ans, traduite par huit collaborations à l'écran, la dernière en date voyant l'acteur camper l'alter ego du réalisateur dans une autofiction en forme de mise à nu.

Qui d'autre qu'Antonio Banderas pour camper le double de Pedro Almodovar à l'écran? Poser la question, c'est évidemment déjà y répondre. Entre l'acteur et le réalisateur, il y a une complicité longue de plus de 30 ans, entamée aux jours débridés de la Movida sur Le Labyrinthe des passions pour se poursuivre ensuite à rythme soutenu d'abord, le temps des Matador, La Loi du désir, Femmes au bord de la crise de nerfs et autre Atame!, enchaînés tout au long des années 80; sur un tempo plus distendu ensuite, puisqu'il faudra attendre deux bonnes décennies pour retrouver le comédien au générique d'un film du cinéaste, à savoir La Piel que habito, en 2011.

...