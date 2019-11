Dans cette version hors norme de Who's Afraid of Virginia Woolf ?, Mesut Arslan, un des " visages " du KVS, tente la proximité totale entre acteurs et spectateurs. Ce qui peut décontenancer, mais séduit.

On avait vu ce procédé utilisé en danse, dans cette même salle (la Box du KVS), dans Invited de Seppe Baeyens, et ailleurs aussi, par exemple dans Dumy Moyi de François Chaignaud à la Raffinerie de Charleroi danse. Mais on ne pensait pas qu'il était possible de l'appliquer au théâtre. Et pourtant si ! Le metteur en scène Mesut Arslan s'y risque et convainc avec cette version particulièrement étonnante de Who's Afraid of Virginia Woolf ?, le classique d'Edward Albee (1962), transposé au cinéma par Mike Nichols, avec le duo infernal Elizabeth Taylor-Richard Burton dans les rôles principaux.

...