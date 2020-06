Portes closes en raison de l'épidémie de coronavirus, les musées ont été privés de public pour un bon nombre de leurs expositions temporaires. À nouveau ouverts depuis le 18 mai, certaines expositions vont toutefois se clôturer. Sélection d'expos à voir avant octobre.

Paul Delvaux, l'homme qui aimait les trains, Train World, Bruxelles

Plusieurs oeuvres du peintre belge, Paul Delvaux, inondent la scénographie du Musée du Train, à un jet de pierre de la Gare de Schaerbeek. Elle se clôture à la fin du mois, le 30 juin.

Expérience Libération 1944, Mons Memorial Museum, Mons

Le Mons Mémorial Museum - MMM - offre l'opportunité d'entrer dans la peau d'un soldat américain, d'un soldat allemand, d'un résistant ou d'un civil montois. Retour en 1944. Un devoir de mémoire réalisé avec brio à découvrir, à Mons, jusqu'au 28 juin 2020.

Keith Haring, BOZAR, Bruxelles

BOZAR présente une grande rétrospective de l'artiste américain, Keith Haring, qui a joué un rôle clé dans la contre-culture et qui crée un style immédiatement reconnaissable. L'exposition est prolongée jusqu'au 21 juillet.

Hyperrealism sculpture, ceci n'est pas un corps, La Boverie, Liège

A contre-courant de l'art abstrait, l'art hyperréaliste représente la réalité avec le plus de précision possible. Après une tournée mondiale, cette exposition d'art contemporain pose ses valises à Liège. Envie de découvrir les oeuvres de Paul McCarthy, George Segal, Ron Mueck, Maurizio Cattelan, Berlinde De Bruyckere, Duane Hanson, Carole Feuerman, John De Andrea,... ? C'est à Liège, jusqu'au 2 août.

Punk Graphics. Too fast to live, too young to die, ADAM Brussels Design Museum, Bruxelles

Envie de retracer l'histoire du mouvement punk, de ses influences sur la scène musicale ou sur la culture en général ? Il n'y a qu'une seule adresse pour cela jusqu'au 30 août, à l'ADAM, au pied de Brussels Expo et à deux pas de l'Atomium.

Expo Toutankhamon, Gare des Guillemins, Liège

Il y a un peu moins de 100 ans, Howard Carter découvrait le tombeau de Toutankhamon. L'exposition permet de revivre cet événement historique et retrace le règne et la mort de Toutankhamon. À voir jusqu'au 30 août.

ZOO, MIMA, Bruxelles

L'exposition ZOO au Mima montre des installations et peintures avec en toile de fond, les références pop, l'humour et l'art anthropomorphique. Elle se clôture le 30 août.

Torpille, Maison de la Métallurgie et de l'Industrie, Liège

L'expo Torpille à la Maison de la Métallurgie et de l'Industrie propose un kaléidoscope du bassin industriel liégeois. Entre voyage et découverte, en wagon-thermos ou en bateau, laissez-vous surprendre jusqu'au 31 août.

Alain Keler, journal d'un photographe, Geopolis, Bruxelles

Géopolis, centredu photojournalisme met en lumière le travail du photographe Alain Keler. Un voyage engagé de la guerre du Liban à la révolution iranienne en passant par la Palestine et la Tchétchénie. L'exposition se tient jusqu'au 12 septembre.

Magritte. Les images révélées, Musée de la Photographie, Charleroi

L'exposition présente 131 photos du peintre belge ou prises par lui. Pour un éclairage neuf sur son processus de création. À découvrir jusqu'au 20 septembre.

Laurence Bibot. Studio Madame, Musée de la photo, Charleroi

Le Musée de la photographie de Charleroi diffuse des capsules vidéo de Laurence Bibot, l'artiste belge, qui reprend à son compte les interviews de personnalités. La clôture est annoncée le 20 septembre.

Jean-Claude Servais, au-delà du trait, Musée en Piconrue, Bastogne

Amoureux de l'Ardenne et de la Lorraine, cet auteur de bandes dessinées wallon a produit dès les années '80 de nombreux albums à succès, comme La Tchalette, Tendre Violette, Isabelle... Des albums où se côtoient réel et fantastique. Après 40 ans de carrière, il est l'un des auteurs majeurs du 9e art belge et un véritable symbole dans sa région. Clap de fin le 27 septembre.

