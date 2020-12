Les musées ont pu rouvrir leurs portes depuis le 1er décembre, une série d'expositions temporaires arrive tout de même bientôt à terme. Voici quelques idées d'exposition à aller voir cet hiver.

Le Musée du Capitalisme, jusqu'au 20 décembre à See U (Ixelles)

Le musée nomade - dont l'exposition itinérante pose les origines, les espoirs, les limites et les alternatives au capitalisme - a pris place aux anciennes casernes d'Ixelles. Le temps est compté puisque le Musée du Capitalisme fermera ses portes le 20 décembre.

BREAKING NEWS: --NL Hieronder-- L'exposition du Musée du Capitalisme installée à See U (Avenue de la Couronne 227)... Publiée par Musée du Capitalisme sur Mardi 1 décembre 2020

Expo Toutankhamon, à la découverte du pharaon oublié, jusqu'au 3 janvier à la Gare des Guillemins (Liège)

Il y a un peu moins de 100 ans, Howard Carter découvrait le tombeau de Toutankhamon. L'exposition permet de revivre cet événement historique et retrace le règne et la mort de Toutankhamon. L'exposition, qui devait se terminer en octobre, a été prolongée jusqu'au 3 janvier.

Bonne nouvelle ! A partir du mardi 1 décembre, vous pourrez à nouveau (re)découvrir l'Expo Toutankhamon ! Toute notre... Publiée par Expo Toutankhamon Liège sur Samedi 28 novembre 2020

Yves Auquier, Pierre Mitchell et Michaël Dans, jusqu'au 17 janvier au Musée de la photographie de Charleroi

Le Musée de Charleroi met plusieurs artistes en lumière. Tous, à découvrir jusqu'au 17 janvier.

Alberto Giacometti - l'Humanité absolue, jusqu'au 27 janvier à la Cité Miroir (Liège)

A Liège, la Cité Miroir signe l'une des rares expositions monographiques d'ampleur consacrées au sculpteur Alberto Giacometti en Belgique. La scénographie intimiste consacre "l'humanité absolue" de son oeuvre. Lire notre critique ici : Giacometti à portée de main

Merci à la presse pour les nombreux relais ! A La Cité Miroir, vous pouvez visiter ? Alberto Giacometti - l'Humanité... Publiée par La Cité Miroir sur Mercredi 2 décembre 2020

Panorama de Xavier Noiret-Thomé & Henk Visch, jusqu'au 21 février à la Centrale for Contemporary Art (Bruxelles)

Panorama revient sur l'échange entre Xavier Noiret-Thomé, artiste français basé à Bruxelles, qui offre des peintures et assemblages d'une rare diversité qui se nourrissent de savoir, d'expérience et d'influences assumées et le sculpteur, dessinateur et peintre hollandais Henk Visch, dont les sculptures tantôt monumentales, tantôt miniatures, s'apparentent selon lui à la pensée humaine.

Folon Sculptures, jusqu'au 21 février à l'Abbaye de Villers-la-Ville

Dans le cadre du 20e anniversaire de la Fondation Folon, l'Abbaye accueille une exposition d'une vingtaine de sculptures monumentales et originales de l'artiste belge de renommée internationale, Jean-Michel Folon.

L'Abbaye de Villers-la-Ville et la Fondation Folon vous invitent au voyage ? Découvrez la magnifique oeuvre "Partir" présentée dans l'exposition "Folon. Les sculptures à l'Abbaye". Belle découverte à vous ? Publiée par Fondation Folon sur Lundi 23 novembre 2020

Warhol - The American Dream Factory, jusq'au 28 février à la Boverie (Liège)

Warhol - The American Dream Factory balaie la carrière de cet artiste parmi les plus influents du XXe siècle. L'exposition rassemble les oeuvres les plus célèbres d'Andy Warhol, provenant des plus grands musées du monde et de collections privées de premier rang, tout comme des documents rares exposés pour la première fois. De quoi dessiner un portrait vivant de 40 ans d'histoire de cette Amérique dont l'artiste a su capter l'âme comme nul autre de ses contemporains.

> Lire notre critique : Dites oui à Andy

Ça y est ! Dès ce mardi 1er décembre, l' EXPO Warhol Factory sera accessible au public. Le protocole sanitaire... Publiée par La Boverie sur Lundi 30 novembre 2020

Expo Moto, jusqu'au 4 avril au Musée de la vie wallonne (Liège)

La Belgique, et plus particulièrement le bassin liégeois, a joué un rôle majeur dans l'essor de la moto au niveau mondial durant la première moitié du XXe siècle. Le Musée de la Vie wallonne possède de nombreux modèles de cette époque issus des constructeurs emblématiques tels que Saroléa, FN et Gillet.

?? Le Musée ouvrira ses portes dès ce mardi 1er décembre !!? Nous sommes impatients de pouvoir vous accueillir à nouveau... Publiée par Musée de la Vie wallonne sur Lundi 30 novembre 2020

Masculinities, jusqu'au 13 juin au Musée Mode et Dentelle (Bruxelles)

En Belgique, les créateurs de mode masculine comptent parmi les plus influents au monde. Pourtant, aucun musée belge n'avait encore traité le sujet de la mode masculine. À travers Masculinities, la nouvelle exposition du Musée, venez découvrir les codes de la masculinité et son évolution. De la "Grande Renonciation Masculine" de la fin du XVIIIesiècle à la mode non genrée de 2020 en passant par le costume-cravate, découvrez les codifications de la masculinité.

[WELCOME BACK]? ? Fashion & Lace Museum Rue de la Violette 1000 Brussels © VICE picture by Antoine Grenez Publiée par Fashion & Lace Museum sur Lundi 30 novembre 2020

Le Musée du Capitalisme, jusqu'au 20 décembre à See U (Ixelles)Le musée nomade - dont l'exposition itinérante pose les origines, les espoirs, les limites et les alternatives au capitalisme - a pris place aux anciennes casernes d'Ixelles. Le temps est compté puisque le Musée du Capitalisme fermera ses portes le 20 décembre. Expo Toutankhamon, à la découverte du pharaon oublié, jusqu'au 3 janvier à la Gare des Guillemins (Liège) Il y a un peu moins de 100 ans, Howard Carter découvrait le tombeau de Toutankhamon. L'exposition permet de revivre cet événement historique et retrace le règne et la mort de Toutankhamon. L'exposition, qui devait se terminer en octobre, a été prolongée jusqu'au 3 janvier.Yves Auquier, Pierre Mitchell et Michaël Dans, jusqu'au 17 janvier au Musée de la photographie de CharleroiLe Musée de Charleroi met plusieurs artistes en lumière. Tous, à découvrir jusqu'au 17 janvier.Alberto Giacometti - l'Humanité absolue, jusqu'au 27 janvier à la Cité Miroir (Liège)A Liège, la Cité Miroir signe l'une des rares expositions monographiques d'ampleur consacrées au sculpteur Alberto Giacometti en Belgique. La scénographie intimiste consacre "l'humanité absolue" de son oeuvre. Lire notre critique ici : Giacometti à portée de mainPanorama de Xavier Noiret-Thomé & Henk Visch, jusqu'au 21 février à la Centrale for Contemporary Art (Bruxelles)Panorama revient sur l'échange entre Xavier Noiret-Thomé, artiste français basé à Bruxelles, qui offre des peintures et assemblages d'une rare diversité qui se nourrissent de savoir, d'expérience et d'influences assumées et le sculpteur, dessinateur et peintre hollandais Henk Visch, dont les sculptures tantôt monumentales, tantôt miniatures, s'apparentent selon lui à la pensée humaine.Folon Sculptures, jusqu'au 21 février à l'Abbaye de Villers-la-Ville Dans le cadre du 20e anniversaire de la Fondation Folon, l'Abbaye accueille une exposition d'une vingtaine de sculptures monumentales et originales de l'artiste belge de renommée internationale, Jean-Michel Folon. Warhol - The American Dream Factory, jusq'au 28 février à la Boverie (Liège)Warhol - The American Dream Factory balaie la carrière de cet artiste parmi les plus influents du XXe siècle. L'exposition rassemble les oeuvres les plus célèbres d'Andy Warhol, provenant des plus grands musées du monde et de collections privées de premier rang, tout comme des documents rares exposés pour la première fois. De quoi dessiner un portrait vivant de 40 ans d'histoire de cette Amérique dont l'artiste a su capter l'âme comme nul autre de ses contemporains. > Lire notre critique : Dites oui à AndyExpo Moto, jusqu'au 4 avril au Musée de la vie wallonne (Liège)La Belgique, et plus particulièrement le bassin liégeois, a joué un rôle majeur dans l'essor de la moto au niveau mondial durant la première moitié du XXe siècle. Le Musée de la Vie wallonne possède de nombreux modèles de cette époque issus des constructeurs emblématiques tels que Saroléa, FN et Gillet.Masculinities, jusqu'au 13 juin au Musée Mode et Dentelle (Bruxelles)En Belgique, les créateurs de mode masculine comptent parmi les plus influents au monde. Pourtant, aucun musée belge n'avait encore traité le sujet de la mode masculine. À travers Masculinities, la nouvelle exposition du Musée, venez découvrir les codes de la masculinité et son évolution. De la "Grande Renonciation Masculine" de la fin du XVIIIesiècle à la mode non genrée de 2020 en passant par le costume-cravate, découvrez les codifications de la masculinité.