Le célèbre théâtre russe du Bolchoï a annoncé qu'il diffuserait ses meilleurs spectacles sur YouTube, au moment où plus du tiers de l'humanité est confinée chez elle pour empêcher la propagation du coronavirus.

"Pour la première fois dans l'histoire, le Bolchoï va diffuser en ligne une série de spectacles enregistrés dans le passé, qui font partie de sa collection d'or", a annoncé le théâtre dans un communiqué. A partir de vendredi et jusqu'au 10 avril, six spectacles seront proposés aux spectateurs sur la chaîne officielle du Bolchoï sur YouTube, "sans restrictions géographiques", selon la même source.

Le ballet du Lac des cygnes sera le premier à être présenté au public vendredi à 17h (heure belge) et sera suivi dans les prochains jours, toujours à la même heure, de l'opéra Boris Godounov ou encore du ballet de la Belle au bois dormant. Chaque spectacle restera disponible sur YouTube pendant 24 heures après sa diffusion.

"Le théâtre a toujours offert aux gens des émotions uniques, des sentiments uniques", rappelle le directeur du Bolchoï, Vladimir Ourine. "Bien sûr, nous ne voulons pas perdre le contact avec le public", souligne-t-il, en disant espérer que cette initiative du théâtre "remontera le moral et apportera au moins une santé spirituelle à ceux qui aiment l'art du Bolchoï".

Les organisateurs du festival "Les Saisons russes" ont déjà lancé à partir de lundi un service en ligne gratuit permettant au public de découvrir des représentations théâtrales, concerts et spectacles de ballet. Diffusés dans le cadre du projet "Reste chez toi avec les Saisons russes", ils sont tous présentés par de grands collectifs artistiques et établissements culturels russes ayant participé à ce festival.

Des dizaines de théâtres et d'opéras à travers le monde, en Europe comme aux Etats-Unis, ont fermé ces derniers jours leurs portes au public, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, tout en continuant de présenter leurs concerts et spectacles, diffusés en ligne. La Russie a officiellement enregistré 840 cas de coronavirus, selon les dernières statistiques publiées jeudi.

