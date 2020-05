Un musée belge sur deux envisage de rouvrir ses portes dès le 18 mai, annonce mercredi la coopérative museumPASSmusées. Selon une enquête de l'organisation réalisée auprès de plus de cent musées, quatre institutions sur dix veulent rouvrir en Wallonie tandis qu'un tiers l'envisagent à Bruxelles, pour autant que la stratégie de déconfinement soit maintenue comme prévu.

Les musées bruxellois, flamands et wallons se sont accordés sur des conditions strictes à respecter pour gérer leur réouverture, avec l'approbation du Conseil national de sécurité et du Conseil international des musées (ICOM). Celles-ci concernent notamment les mesures de distanciation sociale et le nombre de visiteurs autorisés à la fois. La mise en place de créneaux horaires est entre autres évoquée.

La coopérative indique par ailleurs que les détenteurs du pass musées "auront la possibilité de prolonger leur abonnement de la durée de la période de fermeture, ou d'en faire don".

Les musées bruxellois, flamands et wallons se sont accordés sur des conditions strictes à respecter pour gérer leur réouverture, avec l'approbation du Conseil national de sécurité et du Conseil international des musées (ICOM). Celles-ci concernent notamment les mesures de distanciation sociale et le nombre de visiteurs autorisés à la fois. La mise en place de créneaux horaires est entre autres évoquée. La coopérative indique par ailleurs que les détenteurs du pass musées "auront la possibilité de prolonger leur abonnement de la durée de la période de fermeture, ou d'en faire don".