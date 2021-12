La ministre de la Culture en Fédération Wallonie-Bruxelles, Bénédicte Linard, a réclamé des autres niveaux de pouvoir qu'ils prennent aussi leur part pour soutenir le secteur, pour qui la limitation des jauges décidée par le comité de concertation est "un nouveau coup dur".

"Maintenir la culture ouverte (musées, théâtres, cinémas, etc.) était essentiel tant pour le public que les professionnels, même si la limitation des jauges est un nouveau coup dur pour le secteur culturel, à l'image des restrictions qui touchent l'ensemble de notre société", a commenté la ministre Ecolo, sur Twitter.

Mme Linard fait observer que depuis le début de la crise, la Fédération a déjà dégagé plus de 100 millions d'euros d'aide pour soutenir le secteur. "J'attends des autres niveaux de pouvoir qu'ils prennent aussi leur part", dit-elle.

De nouvelles concertations avec le secteur sont prévues dès lundi.

"La culture fait partie de la solution en permettant de tisser des liens et de nous évader, mais aussi de réfléchir à ce que nous vivons aujourd'hui. Il est essentiel de lui permettre de continuer de rencontrer tous ses publics", plaide la ministre francophone.

Parmi les nouvelles mesures décidées vendredi en comité de concertation, les événements, représentations culturelles et congrès à l'intérieur sont autorisés sous certaines conditions, dont un maximum de 200 personnes, portant le masque, assises et disposant d'un CST dès qu'elles sont au moins 50. À partir de samedi, les événements de plus de 4.000 personnes ne pourront plus avoir lieu.

