Festival Poésie Moteur, un week-end lyrique à Tournai

Le festival Poésie Moteur viendra clôturer un mois de manifestation lyrique célébrant le statut de Ville en poésie de Tournai.

Depuis deux ans, le festival Poésie Moteur invite des poètes de renommée internationale dans les locaux autogérés de Vitrine Fraiche, dans le piétonnier tournaisien. Mise à l'honneur depuis début mars, notamment au travers de la Piste aux Espoirs, la poésie se verra consacrer un week-end les 13 et 14 avril. Les organisateurs souhaitent démocratiser la poésie contemporaine, une pratique à portée de tous et pourtant si peu visible.

Une scène ouverte sera mise à disposition des amoureux du genre et des visiteurs les plus courageux entre 15 et 17h30 chaque après-midi. Le samedi 13 avril, Seream, Françoise Lison-Leroy, James Noël, Edgar Sekloka et Daniel Hélin seront présents pour déclamer leurs poèmes. Le lendemain, Laurence Vielle (aussi oratrice dans le spectacle Burning, je ne mourrus point et pourtant nulle vie ne demeura, vu à la Piste aux Espoirs), Christian Duray et Margarida Guia les rejoindront.

Une librairie, un coin cuisine et céramique et des concerts animeront les lieux.

Infos: www.poesiemoteur.org