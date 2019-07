Eclectiques, variées et colorées, voici quelques expositions à découvrir en Europe cet été.

Liège. Chefs-d'oeuvre jusqu'au 18 aout 2019 à Liège

Dans une exposition de plus de 250 oeuvres, le musée de la Boverie propose aux visiteurs de découvrir les oeuvres phares de la collection du Musée des Beaux-Arts de Liège. Des maîtres de la Renaissance jusqu'aux mouvements d'avant-garde, en passant par de grandes figures internationales (Ingres, Monet, Pissarro, Picasso, Chagall, Arp...). On y trouve également de nombreux artistes belges comme Constant Permeke, James Ensor, Emile Claus, les surréalistes René Magritte et Paul Delvaux, Pierre Alechinsky, Marthe Wéry...

Musée de la Boverie Parc de la Boverie 3, 4020 Liège, Belgique Plus d'informations

Intimate Audrey jusqu'au 25 aout 2019 à Bruxelles

Intimate Audry est une exposition sur la vie d'Audrey Hepburn, créée par son fils, Sean Hepburn Ferrer, pour fêter les 90 ans de la naissance de sa mère dans sa ville natale, Bruxelles. Photographies inédites, documents, objets lui ayant appartenu, on s'intéresse ici à la femme plutôt qu'à l'icône. Plusieurs centaines de photographies originales et réimprimées sont à voir dans un espace de plus de 800 mètres carrés, aux côtés de robes, accessoires et autres vidéos.

Espace Vanderborght Rue de l'Ecuyer 50, 1000 Bruxelles, Belgique Plus d'informations

Henry de Groux. Maitre de la démesure jusqu'au 22 septembre à Namur

"Le Christ aux outrages", Henry de Groux, 1889 © DR

Henry de Groux, artiste symboliste belge, nait à Saint-Josse-Ten-Noode en 1866. Sa carrière commence en Belgique avant de se poursuivre en France puis en Italie. En une soixantaine d'oeuvres (peintures, sculptures, dessins, gravures, photographies et documents) datant de 1880 à la Seconde Guerre mondiale, l'exposition retrace sa carrière. On y retrouve les thématiques récurrentes de son iconographie, la violence des rapports sociaux et de la guerre, ainsi que les caractéristiques visuelles qui participent de sa réputation de peintre de la démesure.

Musée Félicien Rops Rue Fumal 12, 5000 Namur, Belgique Plus d'informations

Design on Air jusqu'au 13 octobre à Hornu

Zieta BazAir © Oskar Zieta / Simona Cupoli

L'air est la thématique principale choisie pour cette exposition au CID (ex-Grand-Hornu Images). On interroge ici l'association entre l'air et le design sous six angles différents : Rempli d'air, Formé par l'air, Air pur, L'air en mouvement, Quand l'air protège et En l'air.

CID - Site du Grand-Hornu Rues Sainte-Louise 82, 7301 Hornu, Belgique Plus d'informations

Rembrandt et le siècle d'or jusqu'au 15 septembre 2019 à La Haye

"La leçon d'anatomie du docteur Nicolaes Tulp", Rembrandt, 1632 © Mauritshuis, La Haye

Cela fait 350 ans que Rembrandt est décédé, mais son art continue à fasciner le monde. Dix-huit chefs-d'oeuvre de l'artiste sont exposés à la Mauritshuis de La Haye, il est rare d'en voir autant à la fois. De plus, durant l'été (du 20 juillet au 15 septembre), les familles avec enfants de 3 à 11 ans auront l'occasion d'en apprendre plus sur Rembrandt de manière ludique grâce à des jeux et vidéos.

Mauritshuis Plein 29, 2511 CS, La Haye, Pays-Bas Plus d'informations

Kandinski, Arp, Picasso... Klee & Friends jusqu'au 1er septembre à Berne

Uebermut (Arrogance), Paul Klee, 1939, Zentrum Paul Klee © Getty

Le centre Paul Klee de Berne présente cet été une grande exposition rassemblant les oeuvres de Paul Klee de sa propre collection et celles du Kunstmuseum de Berne. Autour de lui, tout son cercle d'amis et de collègues artistes. La sélection proposée est représentative des nombreux contacts que Klee a pu avoir avec les autres artistes durant sa vie. Elle montre également l'importance que ces influences ont eue sur son oeuvre.

Zentrum Paul Klee Monument im Fruchtland 3, 3000 Berne, Suisse Plus d'informations

Toutankhamon, le trésor du pharaon jusqu'au 22 septembre à Paris

Masque de Toutankhamon © Getty

Le 4 novembre 1922, l'archéologue britannique Howard Carter fait une découverte extraordinaire dans la vallée des Rois : le tombeau de Toutankhamon, pharaon de la XVIIIe dynastie égyptienne. Cette exposition est composée de 150 pièces dont 50 quittent l'Egypte pour la première fois.

La Vilette Avenue Jean Jaurès 211, 75019 Paris, France Plus d'informations

Expo électro, de Kraftwerk à Daft Punk jusqu'au 11 aout à Paris

La Philharmonie de Paris propose une expérience immersive dans le monde la musique électro. Installations lumineuses et sensorielles, scénographies étonnantes, le tout accompagné d'une bande-son signée Laurent Garnier. L'occasion de se replonger dans l'univers de Kraftwerk, Jean-Michel Jarre ou Daft Punk.

Cité de la musique - Philharmonie de Paris Avenue Jean-Jaurès 221, 75019 Paris, France Plus d'informations

Les rencontres de la photographie jusqu'au 22 septembre à Arles

Rencontres de la photographie de Arles 2019 © DR

C'est la cinquantième édition du festival centré autour de la photographie d'Arles. Tout l'été, ce sont plus de 40 expositions qui y sont organisées dans une vingtaine de lieux. L'endroit idéal pour découvrir le patrimoine photographique mondial.

Lieux divers de la ville d'Arles Plus d'informations

Jean Dubuffet, un barbare en Europe jusqu'au 2 septembre à Marseille

Jean Dubuffet © AFP

Jean Dubuffet, inventeur de "l'Art Brut", est un acteur majeur de la scène artistique du XXe siècle. Dans une exposition de 1200 m2 rassemblant plus de 290 oeuvres et objets, on découvre comment Jean Dubuffet a entremêlé ses activités de peinture et d'écriture avec son travail de rechercher au sujet de ce qu'il a appelé "l'Art Brut".

Mucem Promenade Robert Laffont 7, 13002 Marseille Plus d'informations

osloBIENNALEN

© Getty

Oslo lance cette année la première édition de son concept osloBIENNALEN consacré à l'art dans l'espace public. Bien que l'évènement soit appelé biennale, il se développera et s'enrichira jusqu'en 2024. Cet été, on peut en découvrir le premier chapitre jusqu'au mois de septembre. Dans les rues d'Oslo sont exposées les oeuvres d'une vingtaine d'artistes et le programme est complété par une série de symposiums et de conférences.

Lieux divers de la ville d'Oslo, Norvège Plus d'informations

Velázquez, Rembrandt, Vermeer. Visions partagées jusqu'au 29 septembre à Madrid

"Le triomphe de Bacchus", Velasquez, Musée National du Prado, Madrid © Domaine public

Avec la collaboration du Rijksmuseum d'Amsterdam, l'exposition est dédiée à la peinture hollandaise et espagnole de la fin du XVIe et du XVIIe siècle. Elle propose une réflexion sur les traditions représentées dans la peinture espagnole et hollandaise pour comparer les mythes historiques et les réalités artistiques.

Musée national du Prado Calle Ruiz de Alarcón 23, 28014 Madrid, Espagne Plus d'informations

Sophie Decaestecker