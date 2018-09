Critique théâtre: Sylvia, icône des combats d'aujourd'hui

On l'attendait avec impatience. Il faut dire que c'est une production exceptionnelle à plus d'un titre. D'abord par l'ampleur de son dispositif: le tournage en direct sur scène d'un film, avec toute la technique apparente sur le modèle des cartons Kiss & Cry et Cold Blood. Sauf que là où les personnages Jaco Van Dormael et Michèle Anne De Mey prenaient la taille de mains dans des "nano danses", le spectacle de Fabrice Murgia se fait grandeur nature, avec de vraies personnes évoluant dans d'immenses décors roulants. Et quelles personnes! Il est rare sur nos scènes d'avoir de grandes distributions, mais il n'arrive à p...