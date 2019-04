Critique théâtre: Black, pur cauchemar

Dans une jungle de cordes suspendues et sur la musique live de l'épatant batteur-guitariste Sam Gysel, Luk Perceval déterre les pires zones d'ombre de notre passé colonial. Créé au NTGent, Black est une claque nécessaire.

Les livres d'Histoire ont oublié William Henry Sheppard, né en 1865 en Virginie. Le metteur en scène Luk Perceval place le destin hors norme de cet Afro-Américain qui fut un des premiers missionnaires noirs envoyés en Afrique -et plus particulièrement au Congo- au centre de sa fresque Black, premier volet de sa nouvelle trilogie The Sorrows of Belgium (les deux autres continueront de décliner les couleurs du drapeau national).

...