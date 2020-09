[Critique scènes] Vandekeybus sur écran

Depuis Londres, le chorégraphe Wim Vandekeybus tentait pour la première fois une performance filmée en direct et visible en temps réel en live streaming. Draw From Within est une vraie prouesse technique, qui se heurte néanmoins à certains obstacles.

Draw From Within, de Wim Vandekeybus © Camilla Greenwell

On avait déjà vu ça "en vrai": un tournage qui se déroule en temps réel devant nos yeux, et dont le résultat est projeté directement sur grand écran surplombant la scène. Michèle Anne De Mey et Jaco Van Dormael en ont réalisé des versions "nanodansées" dans Kiss & Cry et Cold Blood; Anne-Cécile Vandalem a traqué avec des caméras les secrets d'un village insulaire dans Tristesses; FC Bergman a adapté le roman réputé inadaptable JR dans une tour de quatre étages et autant de faces. Autant de "spectacles" complètement bluffants et enthousiasmants.

