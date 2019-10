Dans Ludum, Anton Lachky prolonge l'atmosphère de son précédent Cartoon, destiné aussi au jeune public, en plongeant ses personnages dans "la réalité virtuelle". Paradoxalement, le nombre de couches a tendance à diluer l'ensemble.

Rarement on avait vu dans un spectacle une entrée en matière aussi percutante. Ludum, dès que la lumière s'allume, se lance au grand galop dans une succession de mini-solos (une dizaine de secondes, tout au plus), rapides et combattifs, des quatre interprètes alignés au fond de la scène, sur les tambours effrénés du Ten Drum Art Percussion Group. Des bouffées d'énergie pure d'où se dégagent une saveur asiatique (le...