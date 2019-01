Critique scène: Moi vouloir être chat

Bien des jours après, ils sont encore plusieurs à vous trotter irrésistiblement en tête. "Jellicles would and jellicles can / Jellicles can and jellicles do". "Oh, well I never was there ever / A cat so clever as magical Mr. Mistoffelees". Et bien sûr, "Memory, all alone in the moonlight / I can dream of the old days / I was beautiful then". Autant de tubes du prolifique compositeur britannique Andrew Lloyd Webber -le dernier ayant été popularisé mondialement par la version de Barbara Steisand-...