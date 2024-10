L’écrivain flamand Dimitri Verhulst passe derrière la caméra pour Waarom Wettelen?, tragi-comédie atour d’un cortège funèbre.

À l’instar d’un Paul Auster, certains écrivains ont réussi à transposer leurs aspirations littéraires sur grand écran. Cette fois, c’est au tour du Belge Dimitri Verhulst de s’y coller, avec Waarom Wettelen. Mais l’entreprise reste fragile, même pour un auteur de best-sellers en Flandre. Dans son film, il nous entraîne au cœur d’un cortège funèbre derrière un corbillard jusqu’au village de Wettelen.

La défunte voulait y être enterrée, mais personne ne sait pourquoi. Waarom Wettelen? commence comme une tragi-comédie espiègle sur des âmes en quête qui apprennent à mieux se connaître dans le sillage d’un cercueil et de ses secrets. Mais le rythme s’essouffle, et les dialogues pleins d’esprit alternent avec d’autres plus fades, tandis que certains personnages auraient mieux fait d’être abandonnés en cours de route. Au final, le film ne creuse pas en profondeur, et l’absurdité ne fait pas toujours mouche.