Upon Entry (Border Line): quand le rêve américain devient cauchemar

Dans Upon Entry, un jeune couple qui rêve de s’installer aux États-Unis se voir confronter aux méandres de l’administration américaine. Dès le 14 août en salles.

Protagonistes d’Upon Entry, Diego et Elena sont beaux et amoureux, galvanisés par un avenir qui s’annonce radieux, nourris par un nouveau départ, en quête du rêve américain. Mais le rêve américain pourrait bien tourner au cauchemar avant même de commencer. En toile de fond, le président Trump envisage de construire un mur entre les États-Unis et le Mexique, érection symbolique de sa volonté de maintenir hors de ses frontières les illégaux, et même les étrangers. Partis de Barcelone, en transit à New York avant d’atterrir à Miami, leur destination finale, Diego et Elena vont comprendre qu’ils ne sont pas nécessairement aussi bienvenus qu’ils l’espéraient.



Avec ce thriller dense et compact (1 heure 18 au compteur), Alejandro Rojas et Juan Sebastián Vásquez nous entraînent dans les méandres de l’administration douanière américaine. Cette plongée dans les sous-sols d’un aéroport, où les candidats à l’immigration attendent « l’examen secondaire » de leur demande de visa, revêt les atours d’un film à suspense axé sur un long interrogatoire. Ce face-à-face entre les policiers et le jeune couple va faire apparaître aussi bien les méthodes d’intimidation d’une bureaucratie obsédée par la possible fraude que la faille qui va peu à peu se creuser au sein du couple. Cette dissension qui voit le jour va d’ailleurs devenir l’un des objets centraux du suspense, se substituant aux dérisoires enjeux initiaux (vont-ils attraper leur correspondance? vont-il pouvoir manger un bout?). Car cette confrontation dévoile également au grand jour la différence fondamentale de statut entre Elena, danseuse espagnole forte de ses certitudes (et de son privilège blanc), et Diego, ressortissant sud-américain, familier des tentatives infructueuses à l’exil, conscient des obstacles et qui a su se montrer discret sur son curriculum. C’est alors toute la différence entre les notions subjectives d’expatriation et d’immigration qui se trouve incarnée par ce seul couple, puissamment interprété par Alberto Ammann et Bruna Cusí.