Un troisième épisode efficace au cinéma pour Largo Winch

Le réalisateur belge Olivier Masset-Depasse se voit confier les clés de l’univers Largo Winch. Le troisième épisode de la saga ne manque pas d’atout. Action!

S’il y a des héros sur lesquels le temps n’a pas de prise, ce n’est pas tout à fait le cas de Largo Winch. Quinze bonnes années ont passé depuis ses dernières aventures, durant lesquelles il est devenu père, d’un adolescent forcément rebelle, tandis que le monde était occupé à changer, écornant sérieusement au passage la figure du milliardaire philanthrope. Plus question aujourd’hui pour Largo de prétendre œuvrer pour le bien de l’humanité en finançant le premier prototype d’avion de ligne électrique tout en grimpant dans son jet privé à côté. L’époque, ou plutôt les jeunes générations entendent bien le mettre face à ses contradictions, à commencer par la première: peut-on prétendre être un milliardaire de gauche? Son fils, puis sa jeune collègue d’aventure Bonnie ne vont pas manquer de le lui rappeler, entre deux scènes d’action habilement ficelées. Car s’il y a une chose que Largo n’a pas perdue, c’est son aptitude au combat. De la Thaïlande aux mines birmanes en passant par les pentes enneigées du Canada, il distribue les coups (et les reçoit) avec opiniâtreté, bien décidé à retrouver son fils, kidnappé par son meilleur ennemi dont l’âme tourmentée hante ses pires cauchemars.



Les héros récurrents de films d’action en français sont assez rares que pour susciter l’intérêt. Plus encore quand ils sont revisités par un cinéaste belge (un peu de fierté locale ne fait pas de mal), qui remixe habilement les codes du genre, souligne en douce ses contradictions et joue le jeu de l’action tout en sortant un peu des sentiers battus en imaginant une partenaire drôle et moderne -et sans l’ombre d’un enjeu romantique qui sonne faux, fait assez rare que pour être noté. Le tout offre à ce film dense et resserré une vraie efficacité.