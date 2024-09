Sterben dresse le portrait sans compassion d’une famille désunie, en plein effondrement. Une épopée sombre, féroce, mais authentique.

La mère, condamnée par la maladie, est couchée par terre, couverte de merde, et n’arrive pas à se redresser. Le père, atteint de démence, ne comprend plus rien. Le fils, rongé par l’ambition, se coupe en quatre pour diriger un orchestre. La fille, à la vie dissolue, a un problème avec l’alcool et une liaison sans lendemain. Vous pensiez avoir une famille malheureuse et sans cœur? Attendez de faire connaissance avec les Lunies…

Pendant trois heures, le réalisateur allemand Matthias Glasner dissèque sans compassion dans Sterben l’effondrement total d’une famille désunie. Le mot « effondrement » n’est peut-être pas le bon, car il devient douloureusement évident que le manque d’amour, les sentiments refoulés et les terribles interactions ont déclenché leur destin bien des années avant. Glasner a remporté à juste titre l’Ours d’argent du meilleur scénario au dernier Festival de Berlin. La division en cinq chapitres et l’alternance des points de vue apportent profondeur et nuances. Les excellentes performances des acteurs rendent cette épopée familiale sombre, brutale et féroce plus authentique encore que ce qu’on pouvait croire.