Sorties ciné: la jeunesse de Trump, le film belge en lice pour les Oscars et deux films d’animation pour les vacances

Au menu des sorties ciné, Ali Abassi fait le portrait de Trump avant Trump, Gilles Lellouche présente un casting cinq étoiles pour son film présenté à Cannes, et Leonardo Van Dijl livre son long-métrage potentiellement oscarisé.

The Apprentice

Parmi les grosses sorties ciné de la semaine, The Apprentice, où Ali Abassi retrace la rencontre entre le jeune Donald Trump et l’avocat sans scrupule Roy Cohn et la manière dont ce dernier a faconné sa personnalité.

L’Amour ouf

Gilles Lellouche revient à la réalisation avec L’Amour ouf. Un film tourbillonnant au romantisme exacerbé et au casting de dingue qui figure lui aussi parmi les sorties ciné importantes de la semaine.

Sauvages

Avec Sauvages, Claude Barras propose un film d’animation porté par un élan écolo, contant les aventures de deux cousins et d’un bébé orang-outang à Bornéo.

Julie swijgt

Avec Julie Zwijgt, Leonardo Van Dijl livre un premier long métrage bien ficelé sur une jeune star du tennis dont les limites ont été franchies. Ou pas…

Le Robot sauvage

Le Robot sauvage, le nouveau film d’animation de Dreamworks, prend pour héros Rozzum 1734, une assistante personnelle robotisée, qui se retrouve perdue en pleine nature.