Pendant ce temps sur Terre: un drame onirique sur la perte d’un frère

Dans Pendant ce temps sur Terre, une jeune femme pense pouvoir reprendre contact avec son frère disparu dans l’espace.

Le cinéma n’est pas avare en histoires de clones extra-­terrestres, des Body Snatchers aux Stepford Wives. C’est ce trope que revisite Pendant ce temps sur Terre, sur un mode aussi intrigant que feutré. Elsa ne parvient pas à se remettre de la disparition de son frère, astronaute volatilisé lors d’une mission spatiale. Étrangère à ses envies et ses projets, elle végète dans un emploi alimentaire dans une maison de retraite et se réfugie dans son imaginaire où elle explore l’univers aux côtés de son frangin, jusqu’au jour où une voix surgit dans sa tête et lui propose un pacte faustien qui lui permettrait de le faire revenir.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Venu du cinéma d’animation (J’ai perdu mon corps), qu’il retrouve à l’occasion de quelques séquences oniriques, Jérémy Clapin propose un film sur le deuil revêtant les atours d’un cinéma où le fantastique est intériorisé, porté par une voix seule à l’origine trouble, figurant le trajet douloureux de son héroïne incarnée avec une belle conviction par Megan Northam.