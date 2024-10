Charlotte Le Bon confirme son formidable talent dans la peau de Niki de Saint Phalle, dans ce biopic signé Céline Sallette.

Évocation relativement classique dans la forme mais jamais poussiéreuse pour autant de la vie de Niki de Saint Phalle, Niki, le premier long métrage en tant que réalisatrice de la comédienne française Céline Sallette s’intéresse moins au contenu des œuvres de l’artiste qu’à l’histoire de sa renaissance intime par l’art.



Ébranlée et hantée par des réminiscences traumatiques de son enfance (elle a été violée par son propre père), cette femme promise à une vie bien rangée s’affranchit peu à peu des conventions bourgeoises pour embrasser une vocation envisagée comme un combat vers la liberté et la fidélité à soi. Si le film ne fait pas toujours l’économie de certains clichés sur l’art et l’inspiration, il confirme le formidable talent d’actrice de Charlotte Le Bon, littéralement taillée pour ce rôle.