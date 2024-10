Dans Miséricorde, sinuant entre drôlerie et mystère, Alain Guiraudie adapte à nouveau certains éléments de son propre roman Rabalaïre.

Deux ans après Viens je t’emmène, Alain Guiraudie (L’Inconnu du lac, Rester vertical), cinéaste aveyronnais à l’univers génialement iconoclaste, adapte dans Miséricorde à nouveau certains éléments présents dans son incroyable roman-fleuve Rabalaïre (2021). En résulte un polar automnal résolument perché où un jeune homme, Jérémie, revient dans son village natal de Saint-Martial pour l’enterrement de son ancien patron boulanger.



Il s’incruste pour quelques jours chez la veuve de ce dernier, Martine, sous l’œil courroucé du fils de celle-ci. Entre une sombre disparition, un voisin menaçant et un curé aux intentions floues, son séjour prend alors une tournure particulièrement inattendue… Grand film sur la circulation du désir et l’imminence de la mort, Miséricorde sinue avec délice entre drôlerie, étrangeté et mystère.