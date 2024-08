Marcello Mio: Christophe Honoré sombre dans l’entre-soi

Filmant la crise d’identité de Chiara Mastroianni se prenant pour son père, Christophe Honoré déçoit profondément avec Marcello mio.

On ne pensait pas devoir un jour écrire à ce point du mal d’un film de Christophe Honoré. Présenté en mai dernier en Compétition au festival de Cannes, où il a été assez unanimement conspué par la presse internationale tout en étant acclamé par la critique française (cherchez l’erreur…), Marcello Mio est hélas un naufrage impossible à défendre. Le réalisateur d’habitude si inspiré des Chansons d’amour, de Plaire, aimer et courir vite et du Lycéen s’y noie dans une mise en abyme vaine et désespérément répétitive où Chiara Mastroianni surjoue la crise identitaire en se prenant pour son père, Marcello Mastroianni, invitant ainsi son entourage à désormais l’appeler « Marcello »…



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

En résulte une espèce de très mauvais vaudeville autocentré, horriblement bavard et d’un embarras quasi complet, façon petit entre-soi du cinéma français qui se croit drôle et intéressant mais ne l’est pas un seul instant (Benjamin Biolay, Melvil Poupaud, Fabrice Luchini, Nicole Garcia… en totale roue libre dans leurs propres rôles).