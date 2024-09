Maggie Smith, célèbre pour son rôle dans Harry Potter, est décédée

L’actrice britannique Maggie Smith, plus connue des fans de Harry Potter sous le nom de Minerva McGonagall, est décédée.

L’actrice britannique Maggie Smith est décédée vendredi à l’âge de 89 ans, a annoncé sa famille. Inoubliable professeur McGonagall dans la saga Harry Potter et comtesse de Grantham dans la série Downton Abbey, elle a joué dans plusieurs dizaines de films et pièces de théâtre. Elle a notamment décroché deux Oscars, trois Golden Globes et quatre Emmy Awards au cours de sa carrière.

« Elle s’est éteinte paisiblement à l’hôpital tôt ce matin », ont indiqué ses fils Chris Larkin et Toby Stephens. « C’était une personne très réservée, mais elle était avec ses amis et sa famille à la fin de sa vie. Elle laisse deux fils et cinq petits-enfants aimants qui sont dévastés par la perte de leur extraordinaire mère et grand-mère », ont-ils ajouté.

Retour sur la carrière de Maggie Smith

La Britannique avait débuté sa carrière au théâtre à tout juste 17 ans. Elle s’est alors illustrée dans plusieurs pièces avant de décrocher son premier rôle au cinéma en 1958, à l’âge de 24 ans.

Son premier grand succès cinématographie, « Othello », la voit donner la réplique à une légende du théâtre et du cinéma britannique, Laurence Olivier. Par la suite, elle remporte son premier Oscar pour sa performance dans « Les Belles années de miss Brodie », un film britannico-américain de Ronald Neame, en 1969. Elle remportera la précieuse statuette dorée une seconde fois pour « California Hôtel », une comédie où l’on retrouve également Jane Fonda et Michael Caine.

Maggie Smith fait également le bonheur des amateurs d’enquêtes policières, avec ses prestations savoureuses dans deux adaptations de célèbres romans d’Agatha Christie : « Mort sur le Nil » et « Meurtre au soleil ». Dans le premier, elle interprète la gouvernante d’une riche bourgeoise tyrannique interprétée par une Bette Davis vieillissante. Par la suite, l’actrice apparaît encore dans plusieurs succès du box-office tels que « Hook » et « Sister Act », avant d’être redécouverte par les plus jeunes générations dans la saga Harry Potter où elle interprète le personnage attachant du professeur Minerva McGonagall. Autre grand succès des dernières années de sa carrière, son rôle de comtesse douairière à la langue bien pendue dans la série Downton Abbey.

Maggie Smith a été faite Dame commandeur de l’ordre de l’Empire britannique en 1990 et Compagnon d’honneur en 2014, récompensée pour services rendus au pays dans le domaine des arts. Elle avait été mariée deux fois, et avait eu ses deux fils, également acteurs, avec le comédien Robert Stephens.