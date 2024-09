Dans sa comédie Les Barbares, Julie Delpy croque un petit village breton qui se prépare à accueillir des réfugiens ukrainiens, en réalité syriens.

Dans ses meilleurs moments, Les Barbares, le nouveau long métrage de Julie Delpy rappelle un peu l’esprit des bandes dessinées de Camille Jourdy (Rosalie Blum). Situant son action dans un petit village breton, cette comédie chorale sur le vivre-ensemble confronte des habitants très typés qui pensaient accueillir des réfugiés ukrainiens à des réfugiés… syriens, dont l’arrivée est loin de faire l’unanimité…



Tendant parfois vers le mockumentaire, Les Barbares rit des fières valeurs de la République et tacle avec une certaine férocité la bêtise des politiques et de la doxa, le racisme ordinaire et l’esprit de clocher. Mais la truculence du film, par ailleurs maladroit quand il cherche des accents poétiques ou dramatiques, s’étiole, hélas, rapidement, la suite manquant trop souvent de rythme et d’inspiration.