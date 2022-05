Le film de la semaine: This Much I Know to Be True, plus qu’un simple docu musical

Ami de longue date de Nick Cave, Andrew Dominik signait en 2016 le documentaire One More Time with Feeling, gravitant autour des sessions d’enregistrement de l’album Skeleton Tree, et accompagnant dans son travail de deuil un artiste frappé par une tragédie à l’impact dévastateur, la mort accidentelle de son fils. Cinq ans plus tard, This Much I Know to Be True en constitue en quelque sorte le pendant, le réalisateur retrouvant Cave et son comparse Warren Ellis pour un film où ils interprètent des chansons de leurs deux derniers albums, Ghosteen et Carnage, accompagnés de choristes ou d’un quatuor à cordes, en plus d’une mémorable apparition de Marianne Faithfull.

Des moments touchés par la grâce qu’enregistre une caméra mouvante, et auxquels la photographie de Robbie Ryan confère des contours feutrés, qu’en relèvent d’autres, s’insinuant au cœur du processus créatif associant les deux musiciens. Mais aussi dans l’intimité de Nick Cave, faisant visiter son atelier où il reconstitue la vie du Diable à l’aide de petites statuettes, ou absorbé par The Red Hand Files, et répondant aux lettres et questions que lui adressent des inconnus, manière aussi de trouver la réponse à ses propres interrogations. Si le chanteur ponctuait One More Time with Feeling sur une affirmation de leur foi en la vie malgré tout, son épouse et lui -“Susie et moi avons décidé d’être heureux en un acte de défi”, disait-il-, This Much I Know to Be True prend acte pour sa part de cette étonnante capacité de résilience. Plus qu’un simple docu musical, un film secouant de toute beauté.