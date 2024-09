Avec Le Fil, Daniel Auteuil revient à la réalisation, mais le résultat manque de subtilité.

Jean Monier (Daniel Auteuil), avocat renommé, ne prend plus d’affaires criminelles depuis qu’il a fait innocenter un meurtrier récidiviste. Pourtant, quand son chemin croise celui de Nicolas Milik (Grégory Gadebois), père de famille accusé du meurtre de sa femme, alcoolique notoire, il semble retrouver goût à la cour d’assises.



Daniel Auteuil passe à nouveau derrière la caméra et s’essaie au film de procès. Il n’évite malheureusement pas les écueils du genre, à commencer par un accusé en mode « homme simple mais bon » auquel on ne croit pas une seconde, une mise en scène qui manque cruellement de sobriété au détriment du récit, une métaphore filée de la corrida qui appuie peu subtilement les enjeux de la confrontation, et une résolution cousue de fil blanc qui se complait un peu trop dans le sordide.