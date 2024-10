L’acteur français Michel Blanc, figure du Splendid, est mort à l’âge de 72 ans.

L’acteur et réalisateur Michel Blanc, figure du Splendid, est décédé dans la nuit de jeudi à vendredi à l’âge de 72 ans, a annoncé l’attaché de presse de ses principaux films, Laurent Renard, confirmant une information de Paris Match.

Il a fait un malaise cardiaque dans la soirée et a été transporté dans un état sérieux dans un hôpital parisien, a précisé son entourage.

Michel Blanc était l’un des membres de la célèbre troupe du Splendid aux côtés de Gérard Jugnot, Christian Clavier, Thierry Lhermitte, Josiane Balasko, Marie-Anne Chazel et Bruno Moynot. Il s’était fait particulièrement connaître pour son rôle de Jean-Claude Dusse dans les différents films des « Bronzés ».

« Putain Michel… Qu’est-ce que tu nous a fait… « , avait écrit dans la nuit son comparse du Splendid et des « Bronzés », Gérard Jugnot, dans une story sur Instagram. « Michel mon pote mon frère mon partenaire », a réagi sur Instagram la comédienne Josiane Balasko, autre figure de cette troupe phare des années 70-80.

Acteur populaire depuis le succès des « Bronzés », Michel Blanc a alterné le rire et l’émotion en explorant devant et derrière la caméra l’âme humaine. Après l’énorme succès public de « Marche à l’ombre » (1984), son premier film en tant que réalisateur, il a élargi son registre en s’éclipsant le premier de la bande du Splendid, avec notamment le transgressif « Tenue de soirée » (1986) de Bertrand Blier. Il y incarne l’émouvant Antoine, qui s’entiche de Gérard Depardieu et se travestit. Le rôle, couronné du prix d’interprétation masculine à Cannes, marque un tournant dans sa carrière.

Dans le registre dramatique, Michel Blanc a aussi campé l’inquiétant « Monsieur Hire » (1989), d’après Simenon, ou un médecin homosexuel au début du sida dans « Les Témoins » (2007) d’André Téchiné. Après le rendez-vous raté du troisième opus des « Bronzés » en 2006, l’acteur, nommé quatre fois au César du meilleur acteur, remporte en 2012 la précieuse statuette pour son second rôle inattendu de directeur de cabinet dans le thriller politique « L’Exercice de l’Etat ».