Dans La Vie rêvée de Miss Fran, Daisy Ridley incarne une jeune femme tout à fait introvertie que l’arrivée d’un nouveau collègue fait sortir de sa bulle.

Fran est très douée pour passer inaperçue et rester dans sa bulle. Si elle manie brillamment les feuilles de calcul, elle est incapable de mener un bout de conversation avec ses collègues. La seule chose qui amène un peu de couleur et d’excitation dans son existence, ce sont ses rêveries morbides sur des serpents étrangleurs et des accidents de voiture. L’occasion d’un revirement se présente quand un nouveau collègue refuse de se laisser décourager par son silence et l’emmène au cinéma.



Un surcroît d’ambition aurait été bienvenu dans ce film indépendant, mais la réalisatrice Rachel Lambert réussit à refléter efficacement l’intériorité de Fran et sa perception du monde. Sans un mot de trop et sans gesticulation inutile, Daisy Ridley incarne si bien ce personnage qu’on ne se rend même pas compte que c’est elle qui manie le sabre laser depuis neuf ans dans l’univers de Star Wars.