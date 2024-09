Isabelle Huppert et Hafsia Herzi se confrontent dans La Prisonnière de Bordeaux, dans la peau de deux épouses de prisonniers.

Alma et Mina ont parloir. L’une vient visiter son époux chirurgien, l’autre le père de ses enfants. Dans La Prisonnière de Bordeaux, cette rencontre entre la grande bourgeoise et la mère célibataire voudrait se muer en échappée belle, par la grâce de la sororité qui unit deux femmes au fond du trou s’appuyant l’une sur l’autre pour remonter la pente. Mais c’est sans compter sur le déterminisme social.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Avançant sur un fil entre mélo et comédie, Patricia Mazuy mise tout sur ses comédiennes pour éviter la caricature, mais certains dialogues les rattrapent, et l’énergie du Huppert show diffère (trop) de celle d’Hafsia Herzi, les deux pieds bien plantés dans le réalisme social. Comme le suggère ce titre au singulier, peut-être n’y a-t-il finalement qu’une seule héroïne dans l’histoire, et pas nécessairement celle qu’on espérait.