La nuit se traîne: thriller tendu dans les rues de Bruxelles

Avec La nuit se traîne, Michiel Blanchart livre un film d’action belge qui respecte les codes du genre tout en captant un certain air du temps.

Étudiant le jour, Mady est serrurier la nuit, jusqu’à ce qu’un soir pas comme les autres, il se retrouve au mauvais endroit, au mauvais moment. Avec ce premier long métrage, Michiel Blanchart (lire son interview ici) livre un thriller urbain et nocturne entamé comme un film social ou presque, où gronde la révolte des manifestants Black Lives Matter, mais qui se pare vite des atours du film de gangsters, mené tambour battant, avant de virer au film d’action par la grâce de quelques scènes de combat hyper réalistes, et surtout, d’une poignée de courses-poursuites haletantes dans les rues de Bruxelles. Si la grammaire du genre est respectée, elle est aussi enrichie non seulement par la teneur politique du contexte, mais aussi par le personnage de Mady lui-même, héros récalcitrant qui se fait violence pour être violent.