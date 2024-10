«Joker: Folie à deux» en tête du box-office nord-américain

DreamWorks du top 5 du box-office.

Le «Joker: Folie à deux», avec Joaquin Phoenix et Lady Gaga, est arrivé en tête du box-office nord-américain ce weekend, devançant «Le robot sauvage», selon les estimations dimanche du cabinet Exhibitor Relations.

Le Joker devant le robot de DreamWorks et Tim Burton

Ce nouvel opus du Joker, l’ennemi juré de Batman, est au croisement de la comédie musicale et de l’univers de comics, et a été réalisé à nouveau par Todd Phillips. Le film produit par Warner Bros engrange 40 millions de dollars pour son premier week-end de sortie au Canada et aux Etats-Unis, selon Exhibitor Relations.

Il devance «Le robot sauvage», une fresque de science-fiction du studio d’animation DreamWorks, qui réalise 18,7 millions de dollars de bénéfices de vendredi à dimanche. Dans ce long métrage d’animation, le robot Roz — dont la voix anglaise est incarnée par l’actrice oscarisée Lupita Nyong’o — se retrouve sur une île inhabitée à la suite d’un typhon. Pour survivre, elle se lie d’amitié avec les animaux de la forêt.

En troisième position, on trouve «Beetlejuice Beetlejuice», de Tim Burton et son royaume des morts avec 10,3 millions de dollars. Michael Keaton y rendosse à 73 ans le costume rayé du sinistre et farceur «bio-exorciste» tentant de rallier le monde des vivants. Le Top cinq se complète de «Transformers: Le Commencement», de Paramount, qui gagne 5,3 millions de dollars, suivi de «Ne dis rien» d’Universal, avec 2,8 millions.