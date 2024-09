Dans HLM Pussy, trois adolescentes capturent en vidéo une agression dont l’une d’elles est victime. Faut-il la partager sur les réseaux ou pas ? Quel est le prix à payer quand on dit la violence ?

Amina, Djeneba et Zineb, les héroïnes de HLM Pussy réalisé par Nora El Hourch, ont l’adolescence flamboyante. Elles s’épaulent et se soutiennent, s’accompagnant dans la découverte de l’altérité ultime: les garçons. Sauf qu’un jour, elles capturent en vidéo une agression dont Zineb est victime. Pour Amina, fille d’une avocate et d’un chirurgien, ça ne fait aucun doute: il faut la partager sur les réseaux sociaux. Mais pour Zineb et Djeneba, coincées entre les quatre murs de leur cité, le prix à payer quand on dit la violence n’est pas le même.



Traitant tout à la fois d’éveil militant au féminisme et de condition sociale, HLM Pussy affiche une belle vitalité, qui pâtit néanmoins d’une approche qui n’évite pas les clichés et se laisse dépasser par son discours, d’autant que la mise en scène parfois très appuyée, et la surenchère dramatique n’aident pas.