Halloween Ends, la fin de la trilogie

Requiem pour un tueur. Pendant une petite heure, l’ultime volet de la nouvelle trilogie Halloween (Halloween, Halloween Kills) en est clairement le meilleur, baignant avec délice dans une ambiance gothico-romantique de foire aux monstres à la Batman une fois passée son hilarante et choquante scène d’ouverture. Puis David Gordon Green retombe dans ses travers hyper bavards et psychologisants… Récit de transmission et de filiation qui travaille des questions aussi intéressantes que les ravages de la rumeur et l’impossible quête du droit à l’oubli, Halloween Ends finit ainsi hélas par multiplier les rebondissements alambiqués et les séquences surexplicatives, oubliant au passage la grande leçon du maître Carpenter: faire simple et implacable.

