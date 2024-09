Dans Le Jeu de la reine, Alicia Vikander se glisse dans la peau de Catherine Parr, sixième et dernière épouse du roi Henri VIII. Un film empesé, et parfois lourdingue.

Progressiste sur le fond mais très conservateur sur la forme, le nouveau long métrage du réalisateur brésilien Karim Aïnouz (La Vie invisible d’Eurídice Gusmão) s’intéresse à Catherine Parr (solide Alicia Vikander), sixième et dernière épouse du roi tyrannique Henri VIII (Jude Law, assez cabotin). Dans un climat généralisé de peur et de défiance, marqué par une chasse paranoïaque aux traîtres et aux hérétiques, cette figure quelque peu oubliée de l’Histoire va devoir se battre et ruser pour sa survie…



Passé par la Compétition cannoise l’an dernier, le film prend la forme d’une charge frontale contre le pouvoir corrupteur, malade et fou, mais aussi contre le patriarcat triomphant et porcin. Empesé, voire même parfois lourdingue, le résultat peine à convaincre malgré quelques ponctuelles étincelles.