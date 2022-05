[critique ciné] Downton Abbey II: une nouvelle ère – un deuxième long métrage pour la série de Julian Fellowes

Modèle de period drama à la très corsetée saveur british, la série de Julian Fellowes s’offre un deuxième long métrage qui se partage, à la fin des années 1920.

Modèle de period drama à la très corsetée saveur british, la série de Julian Fellowes s’offre un deuxième long métrage qui se partage, à la fin des années 1920, entre le sud de la France, où les locaux sont joués par Nathalie Baye et Jonathan Zaccaï, et son éternelle demeure aristocratique, qui ouvre ses portes à un tournage de cinéma dans un climat d’effervescence généralisée. “Le monde moderne débarque à Downton!” Et, en effet, le petit théâtre bien ordonné de la vie de château est plus que jamais gagné par les vents de la modernité dans cette suite parfois cabotine et vaudevillesque au point de trahir l’esprit de la série. Largement dispensable, elle n’en réserve pas moins quelques moments poignants farcis de chaleur humaine.