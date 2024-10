Comédie réac’ affligeante, C’est le monde à l’envers! envoie Michaël Youn, odieux trader, dans un domaine agricole.

Plus d’eau, d’électricité, ou d’Internet? Dans C’est le monde à l’envers de Nicolas Vanier, Stanislas, odieux trader doté d’un appartement domotisé et d’une femme trophée, ne voit qu’une solution quand son monde s’effondre: se réfugier dans le domaine agricole dans lequel il a investi. C’était sans compter sur ses ex-propriétaires, d’authentiques fermiers de la campagne.



On ne sait pas trop ce qui est le plus affligeant dans cette comédie furieusement réactionnaire, l’alcool comme unique carburant pour créer du lien entre les hommes, ou son sexisme crasse, le film s’achevant sur les deux bonnes épouses assises sous le porche à faire de la vannerie, alors que le monde se remet en marche, et que la postière vient livrer (dans sa fourgonnette électrique, preuve que le monde a changé) … une lettre des impôts -un coup des communistes, sans doute.