L’improbable nanar Boneyard réunit Mel Gibson et Curtis « 50 Cent » Jackson pour une traque au tueur en série.

Tout en froncements de sourcils pseudo-concernés, Mel Gibson, Curtis « 50 Cent » Jackson et Brian Van Holt (ce casting, tout de même…) forment une équipe chargée de traquer un insaisissable tueur en série suite à la découverte macabre des squelettes de onze femmes et jeunes filles au fin fond du Nouveau-Mexique dans Boneyard, thriller bourrin et ridiculement solennel inspiré d’une véritable affaire criminelle restée irrésolue.

Improbable nanar qui semble avoir été torché avec les pieds par un amateur sous crack, le film fait la part belle aux clichés torturés assortis de phrases définitives absolument dénuées de sens. Avantage non négligeable: on rit parfois de bon cœur face à tant d’inepties. À noter la présence à l’écran de Weston Coppola Cage, fils de Nicolas Cage, en suspect au surjeu bizarre.