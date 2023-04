Avant d’être le créateur de séries HBO à succès (Treme, The Deuce…), David Simon était journaliste au Baltimore Sun. Baltimore, adapté par l’intéressé sous le titre The Wire, raconte une année de la vie de la brigade criminelle dans l’une des villes au taux de criminalité le plus élevé des États-Unis. À lire aussi en complément, La ville nous appartient de Justin Fenton, lui aussi journaliste au Baltimore Sun et décliné également en minisérie HBO par le même David Simon.