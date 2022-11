Avortements clandestins, sororité… Call Jane résonne grandement avec l’actualité

Call Jane regarde dans le rétroviseur pour mieux résonner avec l’actualité puisque le film suit, dans l’Amérique des années 60, le parcours d’une épouse et mère bien sous tous rapports contrainte de se tourner vers un groupe de femmes qui organise des avortements clandestins… Aux côtés d’une savoureuse Sigourney Weaver, Elizabeth Banks est convaincante en bourgeoise coincée découvrant les vertus de la sororité et des valeurs progressistes. Et, à sa suite, Call Jane ne manquera pas de sensibiliser un public peu averti. Mais l’humour et la légèreté de ce divertissement presque feelgood frisent par endroits une certaine inconséquence (on est loin du réalisme et de la sécheresse de L’Événement d’Audrey Diwan…).



