La réussite d’Indiana Jones et un film inégal avec Benoît Magimel: les sorties ciné de la semaine

Si Indiana Jones est LA sortie ciné de la semaine au niveau du grand public. L’aventurier laisse de la place dans les salles obscures à Nanni Moretti et au duo Kateb-Magimel.

Indiana Jones et le Cardan de la destinée

Le Royaume du crâne de cristal avait déçu. Avec ce cinquième chapitre de la saga imaginée par Steven Spielberg et George Lucas, Indiana Jones reprend du service de plus belle. Et c’est le réalisateur James Mangold qui s’y colle.



Notre critique complète du nouvel Indiana Jones

Vers un avenir radieux

Présenté au dernier festival de Cannes, le nouveau film de Nanni Moretti signe les retrouvailles d’un cinéaste avec l’autofiction, l’occasion pour l’Italien de nous parler de ses envies d’un cinéma différent.



La critique de Vers un avenir radieux

Omar la fraise

Reda Kateb et Benoît Magimel incarnent les deux grandes figures du banditisme français Omar Zerrouki et Roger Lhermitte. Alors que les deux truands commencent leur retraite sous le soleil d’Alger, leurs anciens travers vont les démanger.



