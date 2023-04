American Predator de Maureen Callahan

Le cas Israel Keyes, tueur en série, violeur et pyromane, reste encore aujourd’hui une énigme à part entière. La journaliste d’investigation Maureen Callahan raconte la traque de la police et du FBI de ce psychopathe qui menait par ailleurs une vie d’époux et de père de famille modèle. Keyes planifiait ses meurtres (trois prouvés, huit potentiels et des dizaines d’autres impossibles à démontrer), n’avait aucun mode opératoire, tuait à des centaines de kilomètres de chez et avait des caches d’armes sur tout le territoire. Terrifiant.