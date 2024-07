Fort de son décor, le Ronquières Festival remet le couvert, avec une affiche qui fait à nouveau le grand écart entre les genres.

Le premier atout du Ronquières festival, c’est encore et toujours son décor. Celui constitué par son plan incliné, le fameux ascenseur à bateaux sur le canal de Charleroi. L’ouvrage monumental est la vraie star d’un événement qui aime se présenter comme le « premier événement « sous l’eau » mais au sec« . Un slogan qui ne manque d’ailleurs pas de piquant après une édition 2023 copieusement arrosée. Les pluies torrentielles ont provoqué quelques moments marquants -Juliette Armanet, héroïque sous la drache. Mais aussi une jolie pagaille, au point de pousser les organisateurs à annuler certains concerts. On mettra donc ça sur le compte d’une météo pour le coup vraiment exceptionnelle. Mais aussi des maladies de jeunesse d’un événement finalement encore relativement récent, et en pleine croissance.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Après la jauge record de l’an dernier (80 000 spectateurs), le Ronquières a d’ailleurs prévu de revenir à un maximum de 25 000 festivaliers par jour. Et promis d’améliorer la mobilité et l’ »imperméabilité » du site. Côté affiche, il maintient une ligne éditoriale toujours aussi « élastique », n’hésitant pas à faire le grand écart entre les genres -du rap (PLK, Luidji, Peet, etc.) à la chanson (Eddy de Pretto, Voyou), en passant par le rock ou l’électro. Mais aussi entre les générations -de Big Flo & Oli à Lost Frequencies en passant par Colt ou 47Ter pour les plus jeunes; des Pixies à Phoenix en passant par Ghinzu, Vitalic ou même les Fun Lovin Criminals pour les plus âgés.

Ronquières Festival: du 2 au 4 août au plan incliné de Ronquières. www.ronquieresfestival.be

Peet