Le Micro Festival reste fidèle à ses valeurs. Il réunit une cinquantaine d’artistes dans une ambiance relax et festive.

Une programmation aux petits oignons. Une ambiance relax, festive et familiale. Une taille humaine (2 500 personnes) dans un milieu à la démesure il faut bien l’avouer quasi permanente. Avec les Leffingeleuren organisées mi-septembre, du côté de Middelkerke, à quelques coups de pédale de la mer du Nord, le Micro Festival est sans aucun doute ce qui se fait de mieux chez nous l’été en matière de musiques alternatives. De par son esprit d’ouverture mais aussi ses choix artistiques, mélomanes, audacieux et défricheurs. Le micro festoche liégeois prône la démocratisation de la culture, le respect de l’environnement, la mobilité douce, la fête safe pour tous·x·tes, le circuit court, local et l’alimentation durable.

Pour sa quatorzième édition, une cinquantaine d’artistes fouleront du 2 au 4 août les planches du Circus et de l’Oasis. Des noms pour beaucoup encore inconnus au bataillon. Si le post-punk nerveux de Ditz, le psychédélisme turc de Derya Yildirim et Grup Simsek, la variété italienne revisitée de Spagguetta Orghasmmond et la figure-clé de l’électro montréalaise Marie Davidson ne vous sont pas étrangers, les Australiens de C.O.F.F.I.N., les coriaces rockeurs de Beurre et les Indonésiens hallucinés de Lair vous sont probablement moins familiers. Découvertes, altérité, diversité… Un événement où il fait toujours bon se poser.