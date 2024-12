Les 6 événements incontournables à cocher dans votre agenda pour les prochains jours

Clubbing, concerts, expos, art digital, BD, etc., en live et parfois en couleurs… On vous propose quelques événements à mettre à votre agenda en cette fin d’année.

FCKNYE à Brussels Expo + C12

Passer le cap du Nouvel an en mode festival-clubbing version large, c’est ce que nous propose l’événement FCKNYE qui aura lieu les 30 et 31 décembre au Palais 12 à Bruxelles. Si le pitch -“World’s biggest new year festival”- est difficilement vérifiable, il est néanmoins clair sur les intentions de départ. D’ailleurs ce ne sont pas moins de… 85 noms d’artistes et DJ’s qui sont annoncés, parmi lesquels Nina Kraviz, Kaaris, Caballero et JeanJas, Hades, Jok’Air, Zola, etc. Parallèlement à cela, le C12, dans le centre-ville de Bruxelles, a vu large également en organisant pour l’occasion son “marathon”, soit 24 heures de clubbing de nuit comme… de jour. Une très très longue after entre house et techno à pointer dans l’agenda.

Du réel en BD

La bande dessinée n’est pas toujours affaire de fantaisie et de fiction. Elle puise souvent son inspiration dans la réalité du monde, et bien plus encore quand elle est elle-même le vecteur d’un récit, d’un témoignage, d’un ressenti personnel, d’une analyse et, plus largement, d’un reportage. Elle peut évoquer des enquêtes, des voyages, de l’Histoire avec un grand H, des biographies voire même des autobiographies. Elle se dessine alors à l’encre du réel. C’est cela que le Centre Belge de la Bande dessinée a décidé de mettre en évidence, du 20 décembre au 6 avril, dans son exposition “Du réel en BD”. Une ligne du temps sur laquelle s’accrochent ces “reporters-dessinateurs”.

Laurent Garnier au Fuse

Le boss est de passage à Bruxelles… On ne parle pas ici de Bruce Springsteen mais bien de Laurent Garnier, celui qui met tout le monde d’accord depuis des décennies dès qu’il s’installe derrière les platines. C’est au Fuse, ce samedi 21 décembre, qu’il nous fera profiter de son art. Et c’est DC Salas, désormais un habitué des lieux, qui aura l’honneur de le mettre sur orbite en lui chauffant la place.

Ethel Lilienfeld au Botanique

Ethel Lilienfeld, from the series iiDOLLS, 2024, production Botanique

En accueillant une exposition d’Ethel Lilienfeld, le Botanique a voulu se tourner vers le digital. Car, à 28 ans, elle est bien l’une des figures montantes des arts numériques. Et plus qu’un expo, c’est surtout le fruit d’un large soutien que l’on pourra voir du 20 décembre au 26 janvier. Le Bota expose, au Museum, sa nouvelle série photographique iiDOLLS parallèlement à son installation Invisible Filter. Il est d’ailleurs prévu qu’Ethel Lilienfeld poursuive sur sa lancée en présentant, en février 2025, sa seconde exposition EMI dans ces mêmes murs. En y explorant les limites de la photogénie, son œuvre se “loge sur le fil ténu des frontières devant et derrière l’écran, les vitrines ou les apparences; au point d’articulation et de médiatisation au sein duquel le soi se façonne dans le regard de l’autre”, explique le Botanique. Une étude de la fantasmagorie collective pour en révéler l’arbitraire.

Let There Be Light! à Flagey

Les synesthètes sont des personnes qui ressentent des associations idiosyncrasiques de couleurs à des lettres, à des chiffres ou… à des sons. Le compositeur Alexandre Scriabine en était un lui-même. Il en a d’ailleurs jouer lorsqu’il composait. C’est ce qui a poussé le pianiste Nuno Ceradas à tenter une nouvelle approche de ses sonates en fusionnant le son et la couleur en respectant les associations originales du compositeur. Le récital devient alors bien plus qu’une simple expérience sonore. La musique s’y incarne visuellement. L’expérience est à tenter ce vendredi 20 décembre à Flagey.

Bozar x Reset 5

Près de 10 concerts à tendance électro sont proposés par Bozar cette saison en collaboration avec le pôle culturel Reset. Cela se passe dans l’ambiance intime de l’auditorium de cette structure temporaire (Rue de Ligne 8 1000 Bruxelles) pendant la rénovation du Studio et la salle M à Bozar. Ce 19 décembre à 20h, on en sera au cinquième volet de leur agenda. La soirée commencera par le duo Annelies Monseré & Goldscammer (guitare, voix, guitare basse et orgue) et s’achèvera par la musique électro d’Oceanic qui sera accompagné par l’artiste visuel Tharim Cornelisse.