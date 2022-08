L’agenda de l’été #9 : Hear Hear, Gaume Jazz, Jazz Middelheim…

Durant tout l’été, Focus Vif vous épingle de façon hebdomadaire les meilleurs événements, festivals, expos, rencontres littéraires… Dans l’agenda cette semaine : Hear Hear, Gaume Jazz ou encore Jazz Middelheim…

Hear Hear, le 14 août

Le week-end précédant sa grand-messe de fin d’été, le Pukkelpop chauffe déjà la plaine de Kiewit avec un tout nouveau festival. Baptisé Hear Hear, l’événement a pas mal d’atouts en poche pour ravir les fans de rock et autres indie lovers. Resserrée, l’affiche a le mérite de la cohérence avec les Pixies, Liam Gallagher, Editors, mais aussi, dans un registre plus alternatif, Squid, Billy Nomates, Anna Calvi, Battles, etc.



Gaume Jazz, du 12 au 14 août

Au fin fond de la Lorraine belge, du côté de Rossignol, le Gaume jazz a l’habitude de gazouiller un jazz tous publics. Annonçant pas moins de 120 artistes (avec quatre créations exclusives et deux hommages, à Toots Thielemans et Garrett List), il se dispersera sur pas moins de cinq scènes, sur lesquelles se produiront notamment Yôkaï, Funky Bodding, Margaux Vranken & Farayi Malek, Fabrice Alleman, etc.

Margaux Vranken © DR

Jazz Middelheim, du 12 au 15 août

Si le jazz, cette musique centenaire, a su rester pertinent, c’est sans doute parce qu’il n’a cessé de se frotter aux autres genres (quitte à titiller les gardiens du temple). Ces dernières années surtout, il a multiplié les pas de côté, en se régénérant du côté de l’électronique, du rap ou du rock. Au Jazz Middelheim, organisé chaque année au Park Den Brandt, à Anvers, on a toujours suivi ces évolutions de près. Ce qui se lit à nouveau dans une affiche qui célèbre autant les héros historiques de la note bleue que ses jeunes pousses. Le premier jour déroulera par exemple le tapis rouge à la scène locale émergente avec, entre autres, Esinam, le duo explosif Lander & Adriaan, ou la soul-rap de Coely. Le lendemain, ce sera carrément l’Iguane, Iggy Pop himself, qui donnera le ton, aux côtés de Thurston Moore, Alabaster DePlume ou encore TaxiWars. La fin de week-end sera plus «classiquement» jazz avec Fred Hersch et, surtout, un concert spécial à l’occasion des cent ans de la naissance de Toots Thielemans (avec Jeff Neve, Bert Joris et Grand Picture Palace).

Esinam © DR

Au parc Den Brandt, Anvers. www.jazzmiddelheim.be

Classissimo, du 12 au 19 août

Festival ayant pour mot d’ordre de rendre accessible à tous la musique dite classique, le Classissimo fera résonner le Théâtre royal du Parc de Mendelssohn, de musique klezmer ou encore de valses… L’événement affectionne les formes scéniques originales à l’image du Juke Box Opera de la cantatrice Julie Mossay.

Royal Festival, du 10 au 21 août

Le Royal Festival de Spa, c’est un des plus chouettes best of de l’année en arts de la scène. En théâtre, cette édition propose trois des meilleurs spectacles de l’année avec, notamment, l’incroyable performance de Gwendoline Gauthier dans Iphigénie à Splott, ou le monologue coup de poing d’une jeune fille d’une banlieue galloise. En solo, France Bastoen émeut avec le glaçant Girls and Boys. Et la plume de Tom Lanoye s’avère on ne peut plus cinglante dans Qui a peur, mis en scène par Aurore Fattier. Mais le rendez-vous spadois, c’est aussi des spectacles de cirque, d’humour, de musique et jeune public, venus se nicher avec bonheur dans ce bel écrin qu’est la cité thermale ardennaise.