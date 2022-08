L’agenda de l’été #8 : Micro Festival, Ronquières, Gouvy Jazz & Blues…

Durant tout l’été, Focus Vif vous épingle de façon hebdomadaire les meilleurs événements, festivals, expos, rencontres littéraires… Dans l’agenda cette semaine : le Micro Festival, Ronquières, Gouvy Jazz & Blues…

Micro Festival, du 5 au 7 août

Si le sympathique et aventureux Minipouss de l’été festivalier -qui s’étend pour la première fois sur trois journées complètes cette année- propose une affiche bien rock (Tramhaus, Italia 90, Veik…), il continue de jouer la carte de la découverte. Il invite aussi des jazzmen (Commander Spoon), des autistes (Chevalier Surprise), des protégés de Black Midi (O.) et des mecs qui chantent en latin (Zombie Zombie). Bonnes vibes garanties. Mini site, mini prix, mais le Micro fait toujours le maximum…



À l’Espace 251 Nord, Quartier Saint-Léonard (Liège). www.microfestival.be

Ronquières Festival, du 5 au 7 août

L’an dernier, il avait été l’un des premiers (et rares) festivals à pouvoir se produire (presque) normalement. Pour fêter les dix ans de sa première édition, le Ronquières festival peut cette fois envisager l’été plus sereinement. À l’ombre du célèbre Plan incliné, l’événement s’étend même pour la première fois sur trois jours. Avec son habituel mix entre grosses cartouches françaises (Orelsan, Louane, Julien Doré) et gloires pop-rock locales (Mustii, Delta, Charles).



Au plan incliné de Ronquières. www.ronquieresfestival.be

We Can Dance, les 6-7 et 13-14 août

Sur la plage de Zeebruges, coquillages, crustacés et grooves distingués. Pour la première fois, le festival We Can Dance s’étend sur deux week-ends, tout en confirmant sa ligne de conduite. Soit celle d’un rendez-vous électronique loin des grandes foules (avec un soin apporté notamment à la partie restauration). À chaque édition aussi, non pas son dress code, mais bien son thème fashion. En l’occurrence, les couleurs psychédéliques serviront de fil rouge à une programmation aussi dansante que cosy.

WeCanDance

Gouvy Jazz & Blues, du 5 au 7 août

Avec pour slogan l’inusable “Gouvy is groovy”, le festival de la Ferme Madelonne reste l’un des plus “charmants” du calendrier. Pour ceux qui n’auraient assisté à aucune des 41 premières éditions (!), on rappelle que le rendez-vous se partage entre jazz (Antonio Faraò, Joyce Elaine Yuille) et blues/rock (Bernard Allison, The Last Row)



Lokerse Feesten, du 5 au 14 août

À côté de la kermesse annuelle, et des stands proposant la saucisse de cheval (la spécialité locale), le Grote Kaai de Lokeren accueille à nouveau une affiche déclinée sur une dizaine de jours. Si la programmation fait la part belle aux artistes du terroir, en flamand (Clouseau, De Kreuners, et oui, K3!), ou pas dans le texte (2 Many DJ’s, Sylvie Kreusch, Admiral Freebee), elle est loin de s’y limiter. Viennent ainsi notamment s’insérer dans le line-up les légendes électro Kraftwerk, les ambianceurs Black Eyed Peas, ou encore les serial tubeurs écossais de Snow Patrol.